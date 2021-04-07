فيديو.. محمد رمضان وتصرف "مستفز" بعد خسارته قضية الطيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو يبدو أنه ردا على خسارته القضية المرفوعة ضده من الطيار أشرف أبواليسر.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الأخير على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.



وظهر محمد رمضان خلال الفيديو مستلقيا في حمام سباحة ويلقي دولارات في الماء، ولم يتسن التأكد من كون الأموال حقيقية أم مزيفة، فيما وصف متابعون تصرف الفنان بـ"المستفز".

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها.

ويظهر الطيار أشرف أبواليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.



