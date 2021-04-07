شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يسخر من "كرش الطفولة": "صديقى اللى نفسى اخسره حل عنى بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم أحمد حلمي، على مشاركة جمهوره لقطات وصور طريفة من دولاب ذكرياته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصور عائلية نادرة، وشارك أحمد حلمي صورة له في طفولته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق ساخرا: "صديقي اللي فضل مكمل معايا لحد دلوقتي ونفسي اخسره .. كرشي العزيز حل عني بقي نفسي ادخل القميص في البنطلون".



احمد حلمى على انستجرام

وقبل ذلك، شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق "تيك توك"، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب علي تيك توك، حيث سجل أكثر من 222 ألف إعجاب في ساعات، وأقترب من 2 مليون مشاهدة.



احمد حلمى فى طفولته

وكان النجم أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.

ويعتاد الفنان أحمد حلمى على التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر عبر حساباته على وسائل السوشيال ميديا، ومن ذلك أحدث تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، حيث تفاعل بها مع متابعيه بمناسبة اقتراب دخول فصل الصيف بواسطة صور من فيلم إكس لارج الذى قام ببطولته وعرض في وقت سابق قبل سنوات.

أحمد حلمى نشر مجموعة من الصور لشخصيته في الفيلم حينما كان يرتدى ملابسه بصعوبة وكتب : "وأنا بجرب لبس الصيف"، وذك فى إشارة إلى زيادة وزن الكثيرين خلال فترة الشتاء، وما إن نشر حلمى تلك التغريدة حتى تفاعل معه متابعوه ممن حرصوا على ممازحته بتغريدات مماثلة، بطريقة كوميدية.