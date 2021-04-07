شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين وكارول سماحة يستقبلن ماجدة الرومى فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة يسرا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها مع المطربة الكبيرة ماجدة الرومى، وبصحبة عدد النجوم على رأسهم إلهام شاهين، وكارول سماحة وهالة صدقى والمخرجة إيناس الدغيدى، فى جلسة خاصة بعد نجاح حفل الرومى الأخير فى مصر.

وكتبت يسرا على الصورة "فى صحبة أحلى وأعز أصحاب، الماجدة الغالية على قلوبنا جميعا نورتي وشرفتي بلدك الثاني، الحلوة كارول شكرا على اللمة الجميلة اللى زى قلبك، ربنا يجمعنا دائما على المحبة".

يسرا والهام شاهين وكارول سماحة وماجدة الرومى

وكانت قد استعادت يسرا، أمس، ذكريات تصوير فيلم المهاجر، للمخرج القدير الراحل يوسف شاهين، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 27 عاما، وتحديدا عام 1994"، كما استعرضت الحلى الذهبية التى كانت ترتديها فى الفيلم.

ونشرت يسرا مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صحبتها بتعليق: "فيلم المهاجر 1994، إخراج يوسف شاهين".