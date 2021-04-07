يسرا تعلق على لقائها مع ماجدة الرومي وكارول سماحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، التعليق على لقائها مع الفنانة ماجدة الرومي والفنانة كارول سماحة.

وَنشرت يسرا، صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تويتر:، وعلقت: "‏في صحبة أحلى وأعز أصحاب.. الماجدة الغالية على قلوبنا جميعا نورتي وشرفتي بلدك التاني.. الحلوة كارول شكرا على اللمة الجميلة اللي زي قلبك.. ربنا يجمعنا دائما على المحبة".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "حرب أهلية" ويشاركها البطولة باسل خياط وأروى جودة وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين.

العمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب وسينرجي.