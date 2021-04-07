باسل خياط يخضع لجلسة تصوير جديدة قبل عرض "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

خضع الفنان باسل خياط لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة جي كيو الشرق الأوسط، وذلك قبل أيام من عرض مسلسله الرمضاني "حرب أهلية".

ظهر باسل خياط بأكثر من إطلالة من دار أزياء إيطالية.

"حرب أهلية" تأليف أحمد عادل سلطان، إخراح سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، رشدي الشامي، خالد عجاج، مايان السيد، محمود حجازي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال باسل خياط كان المسلسل السوري "قيد مجهول" تأليف محمد أبو لبن، إخراج سدير مسعود، بطولة عبدالمنعم عمايري.