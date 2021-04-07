أول رد فعل من محمد رمضان بعد إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار الموقوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول رد فعل له عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"؛ نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر "إنستجرام".

وظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينا ويسارًا.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيًا، ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه إن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.