كاترينا كييف ملتزمة بالحجر الصحي في منزلها إثر إصابتها بكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 07:34 مساءً - من الواضح أن معظم المشاهير لا يتقيدون تماماً بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كافة أوقاتهم مما لوحظ زيادة متصاعدة في معدل إصابات المشاهير حول العالم،وآخر المصابات نجمة بوليوود الهندية كاترينا كييف.

أعلنت كاترينا كييف البالغة من العمر"37 عاماً" رسمياً إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 48 مليون شخص،وقالت إنه تم ثبوت إصابتها بفيروس كورونا،وأنه فور علمها بذلك،التزمت بالحجر الصحي في منزلها،وقامت فوراً بعزل نفسها عن المحيطين بها ،وبدأت في اتباع بروتوكول العلاج المعتمد عالمياً تنفيذاً لنصيحة أطبائها لها،وختمت كاترينا منشورها: " كل الحب والدعم،من فضلكم حافظوا على سلامتكم وانتبهوا"،وفقاً لموقع "هندستان تايمز".



كاترينا تطلب من مخالطيها أن يفحصوا أنفسهم

كاترينا كييف---الصورة من أنستغرام



وطلبت كاترينا كييف من جميع مخالطيها من أصدقائها وزملائها في العمل الفني وكل من التقتهم في الأيام الأخيرة التي سبقت إصابتها،المبادرة إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا،حرصاً منها على سلامتهم،وسلامة من حولهم.



فيكي كوشال مصاب بكورونا



من جهة أخرى، تأكد أن الممثل الهندي فيكي كوشال صديق كاترينا كييف الذي يتردد في الأرجاء أنه يواعد كاترينا كييف منذ عام 2020 الماضي مصاب أيضاً بفيروس كورونا،حيث ثبت أول أمس الإثنين إصابته بفيروس كورونا،وكشف هو الآخر إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" فقال: " للأسف بالرغم من كل الإجراءات الإحترازية والإنتباه ثبت إصابتي بفيروس كورونا،وأنا الآن في الحجر الصحي،وأتناول الأدوية التي يحددها طبيبي لي،أطلب من جميع الذين تواصلوا معي مؤخراً أن يجروا الفحوصات اللازمة على الفور ،اعتنوا بأنفسكم، وكونوا آمنين".

وشهدت مدينة مومباي الهندية بعد إعلان إصابة كاترينا كييف،إرتفاعاً متصاعداً في حالات الإصابة بين الهنود ،وأصيب قبل كاترينا كييف عدد كبير من مشاهير بوليوود بكورونا،من بينهم: أكشاي كومار،وجوفيندا،وعليا بهات،ورانبير كابور،وباريش راوال،وروهيت سراف.

وكان قد تم في عام 2020 الماضي تأجيل عرض فيلم كاترينا كييف الأخير "Sooryavanshi" الذي قامت ببطولته إلى جانب زملائها: أكشاي كومار،ورانفير سينج وأجاي ديفجان،بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا،وعدم الإقبال على دور السينما في معظم دول العالم،وغير متوقع عرضه قريبا قبل تحسن الحالة الوبائية في الهند،وهذا قد يتطلب أشهراً طويلة.

وكان آخر ظهور لكاترينا كييف قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا قبل حوالي الأسبوع مع صديقها :الممثل فيكي كوشال وصديق آخر وهي تمارس التدريبات الرياضية في نادي رياضي خاص بها.

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