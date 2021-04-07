أغلى 5 سيارات في تاريخ أفلام هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك بعض السيارات والمركبات في أفلام هوليوود لا تقل أهمية وتميزًا عن أبطال العمل ذاته.

وعلى سبيل المثال، أفلام مثل Ford v Ferrari (فور ضد فيراري)، وTransformers (ترانسفورمرز) ما كانوا ليظهروا بهذا الشكل، بدون الاستعانة بسيارات مناسبة تمنح الفيلم واقعة وثقلًا.

وتدرك شركات الإنتاج جيدًا قيمة السيارات وقدرتها على إكساب أفلام المغامرة والأكشن مصداقية، لذلك تكفل لها ميزانية ضخمة تقدر بآلاف الدولارات.

ويستعرض موقع "أوبسيف" الأمريكي في التقرير التالي، أغلى السيارات التي ظهرت في أفلام هوليوود الشهيرة.



1- Need for Speed





فيلم "نيد فور سبيد"، بطولة آرون بول وإيموجن بوتس، مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو تحمل نفس الاسم وتتناول محاولة سائق سيارات الانتقام بعد توريطه في جريمة لم يرتكبها من قبل رجل أعمال مجرم.

وظهرت عدة سيارات مميزة في الفيلم، أبرزها: فورد موستنج، التي باعتها شركة فورد لصناع الفيلم بـ 300 ألف دولار.



2- The Dark Knight Rises





فيلم "نهوض فارس الظلام"، بطولة كريستيان بيل، وآن هاثاواي، ويتناول محاولة البطل الخارق باتمان الهروب من المنفى لإنقاذ مدينة جوثام، وتكلفت عربة باتمان الشهيرة في الفيلم 338.066 ألف دولار.

لكن السيارة الأغلى في تاريخ سلسلة باتمان كانت من نصيب مسلسل Batman عام 1966، والتي بلغ ثمنها 4.62 مليون دولار.

3- Grease





فيلم "جريس"، بطولة أوليفيا نيوتن جون، وجون ترافولتا، وتدور حول قصة حب بين شاب وفتاة خلال الصيف، ليكتشفا بعد انقضاء الإجازة أنهما يذهبان لنفس مدرسة الثانوية وبإمكانها استكمال قصة حبهما.

وكان لسيارة البطل من طراز ميركوري حضورًا مميزًا، ولا عجب في ذلك إذ تكلف شرائها 385 ألف دولار.



4- The Love Bug





فيلم "ذا لاف باج"، بطولة دين جونز وميشيل لي، ويدور حول سائق سباق سيارات يتحول إلى بطل بفضل سيارتة البيتلز الخارقة

وتكلفت سيارة البطل من طراز فيراري عام 1956 مبلغ 6.71 مليون دولار.

5- The Thomas Crown Affair

فيلم "قضية توماس كراون"، بطولة بيرس بروسنان وفاي دوناوي، ويتناول قصة رجل يقوم بجريمة سرقة تقدر بملايين، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

واستعان صناع الفيلم بسيارة فيراري 275 من طراز عام 1968، والتي تعد واحدة من أصل 10 سيارات من هذا النوع في العالم بأكمله، وتصل قيمتها إلى 26 مليون دولار.