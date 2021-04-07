أفضل 6 أفلام أكشن على شبكة نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت من عشاق الإثارة ومحبي أفلام الأكشن، نتفليكس خيارك الأمثل، إذ تمتلك شبكة البث الإلكتروني باقة من أفضل أفلام الأكشن على الإطلاق.

ويستعرض موقع "شييت تشييت" الأمريكي، أفضل أفلام الأكشن المتاحة حاليًا على شبكة نتفليكس.



1- Extraction





فيلم "إكستراكشن"، بطولة كريس هيمسوورث وسام هارجريف، ويتناول قصة جندي من المرتزقة يكلف بمهمة إنقاذ ابن زعيم عصابة مختطف في الهند.



2- 6 Underground





فيلم "6 تحت الأرض"، بطولة رايان رينولدز، وميلان لوران، ويتناول رحلة 6 جنود من المرتزقة يقررون ترك حياتهم السابقة وبدء مغامرات جديدة.

3- Triple Frontier





فيلم "تربل فرونتير"، بطولة بن أفليك، وتشارلي هونام، ويتناول الاجتماع الأخير لمجموعة من الجنود السابقين للقيام بمهمة أخيرة.



4- The Old Guard





فيلم "الحارس القديم"، بطولة تشارليز ثيرون وكيكي لين، ويدور حول جنود خالدين يتم كشف سرهم ويحاربون للنجاة بأنفسهم من المأزق الذي تورطوا فيه.



5- I Am Legend





فيلم "أنا أسطورة"، بطولة ويل سميث، ويتناول انهيار الحضارة الإنسانية بسبب فيروس يحول البشر إلى زومبي، وسط محاولة عالم ناجي إيجاد مصل لعلاج البشر.

6- Den of Thieves

فيلم "وكر اللصوص"، بطولة جيرارد بتلر ودون أوليفييري، ويتناول الفيلم صراع بين السلطات وفريق سرقة يخطط للقيام بأضخم عملية في المدينة.