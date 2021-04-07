شكرا لقرائتكم خبر عن أول طريق الفن كذبة..حكاية أكاذيب يوسف وهبى ومحمد عبدالوهاب فى بداية المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانا يضطر بعض النجوم للكذب فى بداية مشوارهم الفنى حتى يجتازوا بعض الصعاب أو لتذليل بعض العقبات التى تواجههم فى أول طريق الفن.

ولجأ عدد من كبار نجوم الفن وعمالقته لبعض الأكاذيب فى بداية حياتهم حتى يشقوا طريقهم الفنى ، واعترفوا بعد شهرتهم بهذه الأكاذيب.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 اعترف بعض نجوم الزمن الجميل بأكاذيب لجأوا إليها فى بداية مشوارهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير يوسف وهبى الذى سافر إلى أوروبا فى بداية حياته ومشواره بعد أن رفضت عائلته عمله بالفن ولم يكن وقتها قد تجاوز عمره 19 عاما، ولكنه اضطر أن يدعى أن عمره 25 عاما عندما سألوه فى مسرح الكوميدى فرانسيز وأن يؤكد أن أسرته توافق على عمله بالفن، حيث كانت تقاليد فرقة الكوميدى فرانسيز وقتها تحتم على هواة التمثيل سواء الفرنسيين أو الأجانب ألا تقل أعمارهم عن 20 عاما وأن تكون أسرته موافقة على عمله بالفرقة.

وكذلك فعل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى بداية مشواره حيث كذب على عبدالرحمن رشدى ليلتحق بفرقته ويغنى بين فصول المسرحية أغان خفيفة وقال أن عمره 20 عاما، وكان رشدى يكتب فى الإعلانات :" يطرب آذان الحضور بين الفصول المطرب الصغير محمد عبدالوهاب" ، ولو عرف عبدالرحمن رشدى أن عبدالوهاب كذب حين ادعى أن عمره 20 عاما ماكان سمح بأن يظهر على مسرحه.