شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد بعد طرح "حبوب جراءة": شكرا جمهورى الحبيب واللى جاى فل الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد سعد عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى استقبلها بعد طرح أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" على موقع "يوتيوب"، موجهاً الشكر للجمهور والمتابعين من خلال ”الخليج 365” قائلاً "شكراً جمهورى الحبيب وبوعدكم اللى جاى فل الفل".



محمد سعد

وطرح سعد أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" على طريقة الفيديو كليب، مساء أمس على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وقدم في الكليب شخصياته الكوميدية التي ظهر بها من قبل فى أعماله السينمائية منها "اللمبي"، و"كتكوت"،"بوحة"، والأغنية من كلمات حسين جمال فانتا، وألحان تيم البم، وتوزيع أحمد الخضري.

وتقول كلمات الأغنية

ألو مين معايا..أنا الشيطان..أهلا شوشو

انت مش جاي ولا ايه..متقولهومش اني جاي وخليها سمبرايس

دخولي رايق.. رايق_رايق _رايق..بشرب سيجارة جارة جارة

بشرب سيجارة بنزل خمارة مع كاس يا ادارة مع واحدة جراءة

واخد حبوب جرأة رأه رأه رأه..ومقطع البطاقة طاقه طاقه طاقه

واخد حبوب جرأه مقطع قطع البطاقه..واخد حبوب جراءه مقطع قطع البطاقه

دخولي رايق أنا بسبب حرايق تدايق مني ما تدايق اكمني راكب وسايق

مين اللي يقدر عليا محدش فيكوا يملي عنيه..خالصه معاكوا وميه ميه

هنلبسكوا المرة الجايه جاية جاية جاية

قربولي قربولي! اجهزولي اجهزولي صعب جدا توصالولي

انتوا بالنسبالي زيرو انا جامد سوبر هيرو ويلا من قدامي

طيروا اللي بعده هاتوا غيره غيره غيره غيره

واخد حبوب جراءة راءه راءه راءه ومقطع البطاقة طاقه طاقه طاقه واخد حبوب جراءه