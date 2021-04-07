شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من محمد رمضان بعد إلزامه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار أبو اليسر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد رمضان، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو داخل حمام سباحة، ويقوم برمى بعض الأموال فى الهواء فى أول مشاركة له عبر منصات السوشيال ميديا بعد حكم إلزامه بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.



وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.



محمد رمضان فى أحدث ظهور



محمد رمضان فى فيديو جديد

ويذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.