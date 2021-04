شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض الفرنسية تستقبل اليوم فيلم The Father والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض الفرنسية اليوم الأربعاء فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر وذلك وفقا لموقع imdb، وهو الفيلم الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي علي عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي وضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي تنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.

وينافس الفيلم في سباق الأوسكار علي جائزة أفضل فيلم مع التالي

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7