فيديو.. أول تعليق من حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، لأول مرة، بعد قرار السلطات المصرية، بإخلاء سبيله بكفالة في واقعة افتتاحه كافيه بدون ترخيص.

وقال شاكوش، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "حبايب قلبي أخواتي، أنا في الجيم وبطمنكم، وبقول لكم أنا الحمد لله كويس، وبشكر كل الناس وكل أخواتي اللي سألوا عليّا، وبتأسف لكم عشان مكنتش عارف أرد".

وتابع قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله كله تمام وأنا بخير، إن شاء الله كل الجاي حلو، حسن شاكوش بيحبكم".

وحققت النيابة في الواقعة مع شاكوش وآخرين لمدة 12 ساعة متواصلة في اتهامه بافتتاح كافيه في مدينة نصر بدون ترخيص واستيفاء شروط التشغيل.

وألقت الأجهزة الأمنية، الأحد الماضي، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.