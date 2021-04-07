شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام على تويتر: فخورة بمصريتى وعروبتى وبدعم بلدى فى كل موقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة أنغام، عن فخرها بانتمائها لمصر والوطن العربى، مؤكدة أنها تدعم بلدها مصر فى أى موقف، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "برفع راسى لأنى ست مصرية عربية وأم مصرية عربية فخورة بمصريتى وعروبتى، فخورة بتاريخى ومن قلبى، وبروحى بدعم بلدى فى كل موقف".



أنغام

من ناحية أخرى، تقبلت النجمة أنغام، اعتذار صديقتها النجمة أصالة نصرى، التى نشرته على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".





وكانت النجمة أصالة فاجأت جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صورة للنجمة أنغام وأولادها وتقديم الاعتذار لها عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة تسبب فى خلاف كبير بينهما.

وكتبت النجمة أصالة نصرى: "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار".

وتابعت: "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض".. مضيفة، "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شى بدّى أعمله منّ مدّه".