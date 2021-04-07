شكرا لقرائتكم خبر عن هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها بعد إلغاء متابعة كلا منهما للآخر على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة شيماء سيف، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الغاء متابعتها لزوجها محمد كارتر عبر حسابها على إنستجرام وقيامه هو أيضا بإلغاء متابعتها.

كما كتبت رسالة غامضة، عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام كتبت فيها: "كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال".

وتساءل كل متابعيها ومحبيها عبر حسابها على إنستجرام، هل انفصلت فعليا عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثرمن عامين، أم أنها مجرد مزحة، على الرغم أن شيماء و كاتر مازالوا يحتفظون بجميع صورهما معا على حساباتهم على إنستجرام وعدم حذف صور زفافهما .

يذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت في مسلسل "في بيتنا روبوت"، المكون من 18 حلقة، وظهرت بشخصية روبوت يُدعى زومبا، وحققت به نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.



شيماء سيف