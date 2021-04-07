شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة للنجم حسين الجسمي ضمن حملة رمضانية جديدة لإحدى الشركات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجئ الفنان والمطرب الإماراتي المحبوب حسين الجسمي الشعب المصري بعودته مرة أخرى في رمضان 2021 من خلال أجدد حملاته الإعلانية مع إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر. وكعادته، يطرب الجسمي الجمهور المصري بأغنية جديدة من شأنها إحداث صدد وتحقيق جماهيرية كبيرة.



حسين الجسمي

الأغنية تأتي كجزء من الحملة الإعلانية لإحدى كبرى الشركات العقارية في مصر، والتي تعود بحملة ضخمة خلال شهر رمضان المقبل، وقد تم اختيار النجم "حسين الجسمي" بعد نجاحه الكبير في أغنية "لاقيت الطبطبة" التي غناها باللهجة المصرية ولاقت نجاح جماهيري ملفت وارتبطت بالمناسبات السعيدة والأوقات المرحة لدى الجمهور المصري.

ورغم بدء الجسمي تسجيل الأغنية، إلا أن هناك حالة من التكتم الشديد عن شركة العقارات صاحبة الحملة الإعلانية. ما يترك الجمهور بين التوقع والتشوق لمعرفة الشركة من خلال الأغنية في رمضان.