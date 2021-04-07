شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس وريجينا كينج وكلوي تشاو يتصدرن EW بعد ترشيحهم للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فيولا ديفيس وريجينا كينج وكلوي تشاو عن ذكرياتهم المفضلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في إصدار مايو من مجلة Entertainment Weekly ، وتصدرن الثلاثي أغلفة EW وذلك بعد ترشحهن لجوائز حفل الأوسكار في دورته 93، والذي يتم بثه في 25 أبريل على قناة ABC.



ريجينا كينج



فيولا ديفيس بعد فوزها بالاوسكار



فيولا ديفيس



كلوي تشاو

وقالت فيولا ديفيس عندما فازت بالأوسكار في عام 2017 عن فيلم Fences ،" ارتديت ملابسي في المنزل ، رأتني أمي في فستان Armani أحمر الذي كنت ارتديه ، فبكت، وكانت تلك أفضل لحظة بالنسبة لي "، وأضافت " عندما بكت أمي "ماري" ، ما رأيته هو أنني كنت حلمها.. لقد وضعت كل ما تملك لي فاستثماراتها كلها كانت من أجل نجاحي، وقد اندهشت مما صنعته وأنا لا أقول ذلك بسبب الأنا..بل لأكشف عن إحساس والدتي".

وكانت قد شاركت الممثلة العالمية الأمريكية فيولا ديفيس، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر فيلمها الدرامي الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في يوم 19 ديسمبر المقبل.

وروجت الممثلة العالمية فيولا ديفيس فيلمها الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" عبر إنستجرام بصورة من البوستر معلقة: "لا أستطيع الانتظار حتى تقابل ما ريني في 18 ديسمبر".