شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يستعرض تحضيراته لفيلم Black Adam بتدريبات شاقة منفردًا فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم داوين جونسون الشهير بـ ذا روك يحضر بكل قوة من أجل تقديم أفضل ما عنده مع فيلم Black Adam الذى يقوم ببطولته والمقرر عرضه في يوليو عام 2022 في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

حيث نشر ذا روك صورة له من داخل الجيم أثناء استعداداته لهذا الدور، وكتب " Black Adam جاهز، إنه العمل الذي نقوم به بهدوء عندما لا يراقب أحد ما يغير اللعبة"، وذلك في إشارة إلى طريقة عمله خلف الكواليس منفرداً بتدريبات شاقة يقوم بها أولاً بأول".



ذا روك

وحرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، الشهر الماضى على استعراض جانب من الحملة الترويجية لفيلمه المنتظر BLACK ADAM.



ذا روك على انستجرام

وشارك ذا روك، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض الدعاية في شوارع أمريكا عن الفيلم المنتظر، ليعلن ان تغير قادم في التسلسل الهرمى للقوى داخل عالم DC بفيلمه المقبل، حيث تعد تلك هي المشاركة له كبطل خارق في تلك القصص.