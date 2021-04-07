شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامى جمال في تصريح خاص " لليوم السابع " عن تلقية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمركز تابع لوزارة الصحة بالقطامية، وأشار رامى إلى أنه اسرع بالحصول على اللقاح لأنه من أصحاب الأمراض المزمنة، وأكد في تصريحه أنه لم يبحث في ذلك على أى استثناء وقام بالتقدم كأى مواطن عادى ووجه شكره الى كل القيادات في مصر لحرصها على سلامة المواطنين كما وجه شكره إلى وزارة الصحة وكل العاملين بها من أطباء وهيئة التمريض

من ناحية أخرى لقد أعرب المطرب والملحن رامى جمال، عن سعادته بغناء تتر مسلسل "بين السما والأرض" المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، فى أول تجاربه بغناء تترات المسلسلات.

وكتب رامى، عبر حسابه على فيسبوك: "مبسوط إن أول تتر بصوتى يبقى مع إخواتى الملحن العبقرى أحمد العدل والمخرج العبقرى محمد العدل وإنتاج شركة محترمة سينرجى ".

وأوضح رامى جمال: أن "الأغنية، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وبطولة نخبة من أهم نجوم مصر والوطن العربى".

وسبق وطرح أبطال مسلسل "بين السما والأرض" البوسترات الدعائية للعمل، الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، بعدما طرحت شركة سينرجى المنتجة، البوستر الرسمى الذى ظهر عليه كل الأبطال المشاركين فى المسلسل.

مسلسل بين "السماء والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، ويقدم المسلسل فى 15 حلقة خلال شهر رمضان القادم.