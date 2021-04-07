شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد لفيلم Cruella قبل طرحه في مايو المقبل بطولة إيما ستون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لـ Disney، عن تريلر جديد لفيلم الفانتازيا Cruella، بطولة النجمة العالمية إيما ستون، المقرر عرضه فى 28 مايو المقبل فى دور العرض العالمى ومنصة الشركة، لتؤكد الشركة ميعاد العرض بعد الشائعات التى انتشرت خلال ألفترة الماضية بتأجيل ألفيلم بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبرموقع تويتر، التريلر الذى ضم لقطات جديدة من ألفيلم الذى ينتظره الكثيرين للنجمة العالمية إيما ستون، وسرعان ما حظى التريلر على عدد مشاهدات بالألاف خلال دقائق قليلة من طرحه.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، وسيصل العمل إلى دور العرض في 28 مايو من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم.