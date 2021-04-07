شكرا لقرائتكم خبر عن أخت السندريلا: سنقاضى من يشرعون فى أى عمل فنى عن سعاد دون الرجوع للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيهان عبدالمنعم أخت السندريلا سعاد حسنى أنها وإخوتها سيقاضون أى مخرج يشرع فى عمل فنى عن قصة سعاد حسنى دون الرجوع للعائلة .

وأبدت أخت السندريلا غير الشقيقة غضبها من تصريحات المخرج مجدى أحمد على التى أكد خلالها مؤخراً شروعه فى الإعداد لفيلم عن حياة السندريلا سعاد حسنى.

وقالت جيهان عبد المنعم فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" بأى حق يتناول مجدى أحمد على حياة السندريلا دون الرجوع لنا، وكيف سيتناول الجانب الاجتماعى والشخصى الذى لا يعرفه أحد عن سعاد سوى نحن إخوتها"

وتابعت:" صرح المخرج مجدى أحمد على بأنه يعتمد على معلومات حصل عليها من عصام عبد الصمدرئيس الجالية المصرية فى لندن والطبيب الذى كان يعالجها، وأنا أؤكد أن هذا الطبيب لا يعرف شيئاً عن حياة سعاد الخاصة التى عشناها معها"

وأوضحت أخت سعاد حسنى أن زوج السندريلا ماهر عواد الذى أشار المخرج مجدى أحمد على إلى أنه سيعتمد عليه فى بعض المعلومات اتخذ قراراً منذ وفاة السندريلا بعدم التحدث عن حياتها، كما أنه لا يعرف كل تفاصيل حياة السندريلا منذ نشأتها الأولى"

وأكدت جيهان عبدالمنعم أنها تكتب قصة حياة أختها السندريلا الراحلة وكل الجوانب الخاصة التى لا يعرفها عنها أحد، مؤكدة أن لديها العديد من الفيديوهات والتسجيلات التى تحمل أجزاء من حياة السندريلا الاجتماعية، قائلة:" منذ طفولتى أنا وإخوتى كنا لا نفارق سعاد وكانت تصطحبنا معها كثيرا وتجمعنا العديد من الأحداث والمناسبات حتى أننى وإخوتى شاركنا معها فى فيلم صغيرة على الحب ونحن أطفال، وكانت تجمعنا فى كل المناسبات حتى قبل سفرها للندن بأيام، ومعى تسجيلات لها ولنا فى كل مراحل حياتها "

وتساءلت أخت سعاد حسنى :" كيف لأى شخص أن يقدم سيرة حياة السندريلا دون الرجوع لنا"، مؤكدة أنها كانت اتفقت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أن يكتب سيناريو قصة سعاد حسنى بعد أن تنتهى من كتابتها ورحب بذلك ولكن القدر لم يمهله.

وكان المخرج مجدى أحمد على أعلن عن اعتزامه تقديم فيلم عن حياة السندريلا سعاد حسنى، مؤكدا أنه اختار وجه جديد لتقديم الشخصية .