محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الموزع الموسيقي أمير محروس، وفاة مهندس الصوت شهير نخلة، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ونشر "أمير"، صورة لـ"نخلة"، وعلّق: "وداعا الأستاذ والمعلم والأخ الكبير مهندس الصوت شهير نخلة.. وربنا يفتح لك أبواب السماء ويرحمك ويرحمنا جميعًا ويحفظنا من الأيام الشريرة".

فيما كتبت الفنانة مروة ناجي عبر "فيسبوك": "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعي ببالغ الحسن والأسى الفنان الكبير شهير نخلة، واحد من أهم مبدعي مصر ومهندسى الصوت في مصر والعالم العربي، وعلى المستوى الإنساني طيبة وإنسانية وأخلاق واحترام وتواضع غير مسبوق، عزاؤنا الوحيد أنك رحلت لمكان أفضل وأطهر، وعزاؤنا الأكبر أن يرحمك الله برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنة، وداعا الرائع شهير نخلة".

شهير نخلة أحد أهم مهندسي الصوت في مصر والعالم العربي، وتعاون مع كبار النجوم أبرزهم محمد منير وأنغام ورابح صقر.