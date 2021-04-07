أحمد سعد عن اشتياقه للحفلات: "الفنان من غير جمهور زي المطعم من غير أكيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، مجموعة صور له من بعض الحفلات التي أحياها معربًا عن اشتياقه للجمهور.

وعلق "سعد"، على الصور قائلا: "عايز أقول بالنظرة دي إني واحشني الجمهور والناس والحفلات جدًا، حقيقي فنان من غير جمهور زي مطعم من غير أكيلة، وسبب التشبيه إني جعان دلوقتي".

من ناحية أخرى، غنى أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل"، للفنان ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل

المسلسل بطولة نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.