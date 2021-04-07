شكرا لقرائتكم خبر عن أمير محروس يعلن وفاة مهندس الصوت شهير نخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع الموسيقي أمير محروس، وفاة مهندس الصوت شهير نخلة عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا:" وداعاً الاستاذ والمعلم والأخ الكبير مهندس الصوت شهير نخلة وربنا يفتح لك أبواب السماء ويرحمك ويرحمنا جميعاً ويحفظنا من الأيام الشريرة".

كما نعته الفنانة مروة ناجى، قائلة: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون أنعى ببالغ الحسن والأسى الفنان الكبير شهير نخله واحد من أهم مبدعي مصر ومهندسى الصوت فى مصر والعالم العربى.

وتابعت، على المستوى الإنسانى كان كله طيبة وإنسانية وأخلاق واحترام وتواضع غير مسبوق، عزاؤنا الوحيد أنك رحلت لمكان أفضل وأطهر، وعزاؤنا الأكبر أن يرحمك الله برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنة، وداعا الرائع شهير نخلة".

وشهير نخلة هو واحد من أهم مهندسي الصوت فى مصر عمل مع كبار النجوم وعلى رأسهم محمد منير وأنغام ورابح صقر .