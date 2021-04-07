شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: دخلت مجال الإنتاج بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد العدل انه لم يفرض يوما ممثلا على أي مخرج عمل معه طوال مشواره الفني، مضيفا أنه دخل مجال الإنتاج بالصدفة وتعلم سريعا كل ما يخص هذا المجال.

وأضاف العدل خلال "ماستر كلاس" له ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة أن جائحة كورونا ساهمت في ازدهار الأفلام القصير خاصة بعد إغلاق دور العرض وما تلاها من خسائر هائلة لصناعة السينما حول العالم.

وتابع أنه ضد الهجوم المستمر على عائلة السبكي قائلا، "اعتقد أن السبكية أنقذت السينما في فترة زمنية حرجة ولولاها لانهارت دور العرض وأغلقت بعضها وتم تسريح موظفيها".

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأربعاء ثاني أيام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عرض 10 أفلام متنوعة ضمن برنامج المهرجان، حيث يشهد اليوم عرض فيلم "في المنتصف" من إخراج مريم الذباحاني، و"زوار الشمس" من إخراج أمير طلعت و"الحجر الداير" من إخراج سلمي أسامة و"شو إسمك" من إخراج نور المجبر و"السابع والعشرون من مايو هذا العام"، من إخراج مصطفي مراد، فيما يعرض أيضا فيلم "سيرانو" من إخراج صلاح إسعاد ورضا صديقي و"الرولر كوستر" من إخراج ملك بدوي و"ليلة بيضا" من إخراج عصام تعشيت و"حادث قديم جدا" من إخراج أحمد صبحي و"نصف فيلم" من إخراج سيف حسناوي.