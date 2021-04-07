شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تخطف الأنظار بسترة كلاسيكية حمراء فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية ريهانا، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، قبل دخولها إلى أحد المطاعم الشهيرة بعد انتهاء احتفالاتها بعيد ميلاد والدتها يوم الإثنين الماضى.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهى في كامل أناقتها كالمعتاد، حيث ارتدت سترة جلدية باللون الأحمر خطفت بها الأنظار قبل دخولها للمطعم.



ريهانا ترتدي قناعها الطبى قبل الدخول للمطعم



ريهانا مع امنها الخاص

وحرصت النجمة العالمية على ارتداء قناعها الطبي قبل الدخول للمطعم برفقة أمنها الخاص، لتخفى لون أحمر الشفاه الذى طابقته مع لون سترها الحمراء، لتطبق القواعد الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت قد ارتدت ريهانا سترة جلدية بنية اللون مع قفازات مزخرفة للاحتفال بعيد ميلاد والدتها صاحبة الـ 52 عاما أول أمس، والذى قضته في مدينة مانهاتن.



النجمة العالمية ريهانا



ريهانا بالسترة الحمراء

وسبق وقضت النجمة العالمية ورائدة الأعمال في Fenty، وقتها في لوس أنجلوس الشهر الماضي في قصر مذهل في بيفرلى هيلز، كلفها حوالى 13.8 مليون دولار بحسب الصحيفة البريطانية.