شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون هناك جزء ثانى من الفيلم الملحمى "Gladiator"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عدد من التقارير أن النجمين كريس هيمسورث وراسل كرو يجريان محادثات للمشاركة في إنتاج جزء جديد من الفيلم الملحمي" Gladiator"، حيث قال مصدر لموقع Idea New يوم الاثنين، أن كريس وراسل يفكران في هذا الأمر بشكل جدي وقد أمضيا ساعات في التفكير في استخراج أفكار للنسخة الثانية.



راسل كرو



كريس هيمسورث

وكان قد تم الحديث لأول مرة حول إنتاج 2 Gladiator في عام 2018 ، حيث اكد مصدر للموقع "يعتقد راسل أن كريس يمكن أن يكون الرجل الوحيد الذي يلعب دور ابنه بمصداقية في تكملة لـ Gladiator.

وفيلم Gladiator تدور أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، يحاول القيصر (ماركوس أوريليوس) تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش (ماكسيموس) إلا أن ابنه (كومودوس) يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفًا لأبيه، كما يحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أنه هذا الأخير يهرب ويصير أسيرًا ويتحول إلى مصارعًا يشهد له الجميع بالبطولة.

وكان الممثل العالمى راسل كرو قد انضم لفريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، لم يتم الكشف عن دور كرو، ليظل مفاجأة لمتابعى السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كـ مخرج للفيلم، ولم يكشف عن أي معلومات حول قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.