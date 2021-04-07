شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 وجوه لـ يحيى الفخرانى فى الدراما X عيد ميلاده.. من سليم باشا لـ ونوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم يحيى الفخرانى بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب كافة محبيه الذي أسرهم بفنه وبما قدمه خلال مسيرته الفنية المميزة، التي امتدت لسنوات صار فيها واحد من أهم النجوم على مستوى العالم العربى ممن يتمتعوا بموهبة كبيرة تتجلى في أدواره المميزة.

يحيى الفخرانى وخلال مسيرة طويلة قدم فيها ما يقرب من ٤٠ مسلسلا و٣٦ فيلما و14 مسرحية نسلط الضوء على 7 أعمال من أهم أعماله خلال السطور التالية في الدراما تحديداً، والذى صار فيها عنصر رئيسى من معادلة الدراما المصرية والعربية، حيث يمكث الكثيرون أمام الشاشات في رمضان كل عام ينتظروا أي عمل سيقوم ببطولته، مثلما يحصل حالياًَ مع انتظار جمهوره مسلسله الجديد "نجيب زاهى زركش"، والذى يعود به للدراما بعد سنتين من الغياب.

ليالى الحلمية

قدم يحيى الفخرانى واحد من أهم أدواره بشخصية سليم البدرى، ضمن أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث لعب دور الباشا باقتدار مع المراحل والتقلبات الذى يمر بها بعد ثورة يوليو بشكل خاص، وصراع الطبقات، مع ظهور فئة جديدة من الأثرياء بالإضافة إلى صراع خاص من نوعه مع العمدة الذي يلعب دوره صلاح السعدنى.

يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى فى ليالى الحلمية

نصف ربيع الآخر

مرة أخرى يبدع يحيى الفخرانى، ولكن تلك المرة مع دور المحامي الشهير الذي يواجه اختبارات عديدة ما بين قيمه و مبادئه و ما بين الثراء من أجل تأمين مستقبل أبنائه عبر صراع عنيف بين حبه لزوجته سناء الأنصاري التي تلعب دورها فادية عبد الغني و ناهد الوكيل (إلهام شاهين) حتى يجد نفسه أمام محاكمة أصعب من القضايا التي يترافع فيها بساحات المحاكم.



نصف ربيع الآخر

زيزينيا

ملحمة فنية أبدع فيها يحيى الفخرانى بشخصية بشر، في شوارع اسكندرية، في تركيبة لشخص فريد ما بين أب اسكندرانى، وأم إيطالية، وما بين النظرة له من الجانبين خاصة مع امتلاء اسكندرية وقتها بالإيطاليين .



يحيى الفخرانى فى زيزينيا

يتربى في عزو

من أهم أدوار يحيى الفخرانى بمسيرته الفنية حيث قدم دور حمادة عزو غرغم أنه تخطى سن الـ 60 إلا أنه اعتاد أن يعيش مدللاً وحفيد للباشوات في علاقة خطفت أنظار المشاهدين إلى الآن مع والدته كريمة مختار، حيث شهدت حلقات المسلسل متابعة كبيرة من جانب مشاهدى العمل إلى أن أبكى الجميع بمشاهد خالدة تأثر فيها بوفاة والدته.

يحيى الفخرانى يتربى فى عزو

الخواجة عبد القادر

تمكن يحيى الفخرانى من لعب دور من أصعب الأدوار المعقدة بشخصية الخواجة عبد القادر، حيث قدم فيه دور صعب للغاية بشهادة الكثيرين، بعدما أبدع في شخصية خواجة يدخل الإسلام في نهاية عمره ويتعرف على معانيه الجميلة السامية في رحلة طوال 30 حلقة عاش فيها محباً للجميع بعدما كان يحرص على الانتحار بداية المسلسل.



يحيى الفخرانى فى مسلسل الخواجة عبد القادر

شيخ العرب همام

مرة أخرى يبدع يحيى الفخرانى، ولكن تلك المرة من بوابة دور شيخ العرب، الذي يحلم بجعل الصعيد دولة، من فرط قوته ودهائه، فى قالب درامى مميز مع علاقته بأسرته وزيجاته الاثنين، بالإضافة للصراع المثير مع ابن عمه عبد العزيز مخيون من ناحية وعلى بك الكبير من جهة أخرى.



شيخ العرب همام

ونوس

ومن الخواجة عبد القادر الذى يعتبره الكثيرون ولياً، ضمن أحداث المسلسل، إلى الشيطان نفسه، بدوره الخالد بمسلسل "ونوس"، والذى قدم فيه صورة لما يقوم به الشيطان من ألاعيب خلال صراع مع عائلة نبيل الحلفاوى.

ونوس