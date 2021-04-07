شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة روبى تنفى إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فى الساعات الأخيرة خبر إصابة الفنانة روبى بفيروس كورونا قبل ساعات من تواجدها فى إحدى الحفلات التى كانت من المقرر أن تقام مساء أمس الثلاثاء، وقيل إنها شعرت بأعراض بسيطة وخضعت لتحليل كورونا وجاءت النتيجة إيجابية واعتذرت عن تواجدها فى الحفل وأعلنت خضوعها للعزل المنزلى، ليتبين بعد ذلك أنها شائعة، حيث أكد مصدر مقرب من روبى عدم إصابتها بالفيروس.

وكشفت كوكى شقيقة الفنانة روبى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أنها شائعة وذلك من خلال حسابها موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقالت: "الحمد لله أنا وروبى معنداش كورونا وإحنا كويسين الحمد لله معرفش الصراحة مين من مصلحته يطلع شائعة زى دى".

حساب كوكي شقيقة روبي

وعادت الفنانة روبى إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

الألبوم أكد أن روبى دائما "فى حتة تانية" على السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات التى تحتفى بها مواقع التواصل ومتابعيها باستمرار، ويرى الجمهور فيها الجمال المصرى الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى، يعتبرها الكثيرون أيقونة فريدة تركت بصمة مميزة فى الرقص والغناء والتمثيل.

اسمها الحقيقى هو رانيا حسين، ومن مواليد أكتوبر، درست القانون فى جامعة بنى سويف، وظهرت للمرة الأولى من خلال دور صغير فى فيلم "فيلم ثقافى"، وبعدها فيلم "سكوت حنصور" من إخراج الراحل يوسف شاهين الذى اختار لها اسمها الفنى، وعرفت بأول أغانيها وهى "ليه بيدارى كدا" ففتحت أمامها عالم الشهرة عام 2003 وأثارت جدلا كبيرا، وقدمت روبى أعمال درامية سينمائية مميزة، وشهدت تطورها ونضجها الفنى من عمل لآخر.