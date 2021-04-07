شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة بوليوود كاترينا كيف تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية كاترينا كيف، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت :"لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا.. قمت على الفور بعزل نفسي، وسوف أخضع للعزل في منزلي، أتبع جميع بروتوكلات السلامة وفقا لنصيحة أطبائي".

مطالبة كل من تعامل معها في الفترة الماضية أن يقوم بعمل بفحص كورونا في أقرب وقت للتأكد من سلامته، قائلة :"شكرا علي حبكم ودعمكم".



كاترينا كيف

وتعد النجمة العالمية كاترينا كيف واحدة من أشهر النجمات السينما الهندية "بوليوود"، ويرجع ذلك لتميزها فى أداء أدوارها المختلفة ما بين الرومانسى والكوميدى، بل وتعد ضمن الفنانات القلائل اللاتى أتقن الحركات القتالية فى أفلام الأكشن، ولم يكن ذلك من فراغ، فمنذ صغرها تحدت الصعاب حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن، فواجهت تحديا فى إجادة الرقص والغناء بشكل جيد حتى أتقنتهما، بل واجهت تحديا أكبر فى تعلم اللغة الهندية حتى تستطيع أن تحقق هذا النجاح وأن تصل الى حلمها.

وفي بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، ظهرت النجمة كاترينا كيف لأول مرة من خلال العديد من الفيديوهات داخل منزلها ووجهت لهم النصائح بأن يبقوا في منازلهم حفاظا على صحتهم.

وحققت كارتينا كيف الممثلة والعارضة البريطانية - هندية، نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام منذ عام 2003، ومن بين هذه الأفلام "Jab Tak Hai Jaan ، Zero ، Dhoom 3 ، Ek Tha Tiger ، Tiger Zinda Hai ".