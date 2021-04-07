شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض 10 أفلام ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عرض 10 أفلام متنوعة ضمن برنامج المهرجان، حيث يشهد اليوم عرض فيلم "في المنتصف" من إخراج مريم الذباحاني، و"زوار الشمس" من إخراج أمير طلعت و"الحجر الداير" من إخراج سلمي أسامة و"شو إسمك" من إخراج نور المجبر و"السابع والعشرون من مايو هذا العام"، من إخراج مصطفي مراد، فيما يعرض أيضا فيلم "سيرانو" من إخراج صلاح إسعاد ورضا صديقي و"الرولر كوستر" من إخراج ملك بدوي و"ليلة بيضا" من إخراج عصام تعشيت و"حادث قديم جدا" من إخراج أحمد صبحي و"نصف فيلم" من إخراج سيف حسناوي.

وأقيمت أمس الثلاثاء ندوة تكريم الفنان باسم سمرة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في حضور المنتج محمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل وعدد من صناع الأفلام المشاركة والصحفيين، بخلاف جمهور محافظة الإسكندرية.

وتحدث باسم خلال الندوة التي ادارها الناقد والصحفي محمد نبيل عن بداية مشواره مع الأفلام القصيرة، وكيف ساهمت في لمعان اسمه ومشاركة أسماء فنية رفيعة المستوى في تجاربهم الأولى.

ولفت باسم سمرة إلى أنه تعلم الكثير من المخرجين يسري نصر الله ومحمد خان، وأضاف سمرة : لا أنكر اني شاركت ببعض الأعمال فقط من أجل المال، ولكني كنت أحاول دائما أن أقدم بها إضافة وبصمة.

ولفت باسم إلى أنه قابل بعض سوء الحظ في بعض الأدوار برغم من تمكنه منها، مثلما حدث في فيلم إبراهيم الأبيض، حيث أجاد في مشهد محدد داخل الفيلم وأثناء العرض تم حذفه دون مبرر يذكر.

وتابع: اعتز بدوري في مسلسل صديق العمر، فقد تخوفت من تجسيد جمال عبد الناصر في البداية، ثم تحمس بعد عرض المخرج عثمان أبو لبن له بتقديم شخصية عبد الحكيم عامر، ولاقى الدور ثناء عظيم خاصة من أبناء القائد الراحل.