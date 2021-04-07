شكرا لقرائتكم خبر عن طرح Ticket to Paradise لـ جوليا روبرتس وجورج كلوني خريف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن موعد عرض الفيلم الجديد Ticket to Paradise ، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطولة النجمين جوليا روبرتس وجورج كلوني ، ومن المقرر عرضه فى دور السينما في خريف عام 2022، حيث حددت Universal Pictures 30 سبتمبر 2022 موعد اصداره، وفقًا لـ Variety.

وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وتم الكشف عن فيلم Ticket to Paradise منذ شهرين تقريبا، ويعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حقق نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

أحداث Ocean’s Eleven كانت تدور حول عصابة متخصصة ومحترفة تتكون من 11 فردا بقيادة أوشن، يجتمعون من أجل وضع خطة طموحة ومجنونة لسرقة أكبر ثلاثة كازينوهات للقمار بــ (لاس فيجاس).