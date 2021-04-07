شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد جاكى شان الـ 67 .. تعرف على أهم محطات مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأربعاء النجم العالمى جاكى شان بـ عيد ميلاده الـ 67، حيث ولد شان في 7 أبريل من عام 1954، بـ جبل فيكتوريا، في هونج كونج، واسمه الحقيقى شان كونج-سانج.

جاكى شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكى شان على 142 عمل تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذى شارك فيها بـ صوته، جنبا إلى 18 عمل كـمخرج، و 15 عمل كـكاتب.



جاكى شان

ظهر جاكى شان في أول أفلامه في عام 1962، وطرح العمل تحت اسم Big and Little Wong Tin Bar، جنبا إلى ظهوره في عدد من الأفلام الموسيقية وهو في عمر الثامنة.

تخرج جاكى شان في عام 1971، وبدأ عمله بشكل أساسى كـ دوبلير، ليبرز من خلال فيلم Fist of Fury، الذى طرح عام 1972، وكان من بطولة النجم العالمى الراحل بروس لي، وقام جاكى شان في الفيلم بـ قفزة، التي صنفت بـ أعلى قفزة بـ تاريخ صناعة الأفلام الصينية.



جاكى شان

وبعد عدة أفلام ناحجة ومشاركات أثرت في تاريخ السينما سواء الصينية أو الأمريكية، وفي خلال عام 1986 أنشأ جاكى شان شركة إنتاج خاصة به، Golden Way، جنبا إلى تأسيس وكالة عرض أزياء ولإختيار الممثلين باسم Jackie's Angels.

ولكن بعد عدد كبير من الإصابات التي تعرض لها جاكى شان، أثناء تأديه المشاهد الخطرة في أفلامه، قرر تأسيس اتحاد لـ ممثلي المشاهد الخطرة، تحت اسم the Jackie Chan Stuntmen Association.



جاكى شان

ومن أهم مقولات جاكى شان "لم أرغب بأن أكون "بروس لى"، بل أردت أن أكون " أول جاكى شان""، حصل على اسمه الذى اشتهر به "جاكي" أثناء عمله في أحد مواقع البناء في أستراليا، ولا يحب سلسلة أفلام Rush Hour.