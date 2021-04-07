"بكراش عليها وبشوف صورها قبل ما تنزلها".. ممثل شهير يكشف عن إعجابه بـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الممثل الأردني عمر زوربا، عن حبه الشديد للفنانة ياسمين صبري، للحد الذي جعله يسمي مسلسله الرمضاني الجديد باسمها ليصبح "ياسمين وصبري".

وقال "عمر"، في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أكذب لو أقول أن اسم المسلسل ملوش علاقة بياسمين صبري، بس الحقيقة أه عشانها أنا كتير بكراش عليها وبتابع انستجرامها لحظة بلحظة وبشوف الصور قبل ما تنزلها".

وأكد الفنان الأردني أن ياسمين صبري قامت بحظره عبر "إنستجرام"، نظرًا لكثرة تعليقاته التي يتركها عبر حسابها، ولكنه كشف أن الحظر انتهى وأنه شعر بالسعادة بسبب ذلك.

مسلسل "ياسمين وصبري" سيعرض في رمضان على شاشة قناة عمان "تي في"، ويلعب عمر زوربا فيه دور "صبري" وهو شاب مولع بالنساء، بينما تظهر الفنانة نادية الزعبي بدور "ياسمين".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري متزوجة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، منذ أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: أحمد مجدي، أيتن عامر، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.