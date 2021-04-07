"انحرفت".. أمينة ترد على سبب إطلالتها في كليب "المقام العالي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة أمينة عن العديد من التفاصيل المتعلقة بأحدث كليباتها الغنائية "المقام العالي"، مؤكدة أن فكرة الكليب جديدة كليًا ونالت إعجابها.

وردًا على سبب تغيير إطلالتها الذي اعتاد الجمهور عليها، قالت أمينة لبرنامج The Insider بالعربي، أن سبب تغييرها لإطلالتها يعود لاختلاف الأغنية: "أول مرة بصور في الصحراء".

وأضافت: "كل أغنية وليها استايل، وطبيعي لازم أتغير، وده اللي خلاني انحرفت".

كليب "المقام العالي" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامى دهيمة ومن إخراج عادل سرحان.