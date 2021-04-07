بعد سحب اللقب من كايلي جنير.. كيم كارداشيان تصبح مليارديرة رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ارتفعت ثروة رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان (40 عاماً) إلى أكثر من مليار دولار، على ما أعلن موقع مجلة “فوربس” الأميركية يوم الثلثاء.

ونسب الموقع اكتساب النجمة صفة المليارديرة جزئياً إلى شركتيها “KKW Beauty” لمستحضرات التجميل و”Skims” للملابس الداخلية والمنزلية النسائية، إضافةً إلى عقودها في مجال تلفزيون الواقع ومع علامات تجارية تسوّق لها.

وكانت ثروة كارداشيان قدّرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بنحو 780 مليون دولار.

وكان برنامج مواكبة عائلة كارداشيان الذي يم بثه للمرة الأولى عام 2007 قد ساهم في إطلاق شهرتها لتصبح نجمة عالمية وتبني عليه إمبراطورية بمساعدة والدتها.

وكانت قد دخلت شقيقة كارداشيان كايلي جنير نادي المليارديرات عام 2019 لتصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم لكن سُحب منها اللقب بعد أكثر من عام حين تبيّن أنّ كايلي كذبت بشأن ثروتها.

واتهمت المجلة جنير بتضخيم حجم ونجاح شركتها لمستحضرات التجميل، واتهمت عائلتها أيضاً بالاشتراك في هذه الأكاذيب وبذل مجهود غير عادي لتقديم أصغر أفرادها على أنها أغنى من الحقيقة. وكشفت المجلة عن حجم ثروتها الحقيقية التي تقدر بأقل من 900 مليون دولار.