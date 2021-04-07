“قلوب المنتصرين”.. أول برنامج لـ هاري وميغان على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن أول عمل من إنتاجهما سيعرض عبر منصة “نتفليكس”، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وكان دوق ودوقة ساسيكس قد وقعا عقداً مع شركة البث العملاقة في العام الماضي لإنتاج برامج متنوعة، مشيرَين إلى أن عملهما سينصب على إنتاج محتوى يقدم معلومات ويمنح الأمل.

ويتمحور برنامج الثنائي الملكي الوثائقي الذي يحمل عنوان “Hearts of Invictus”، أي قلوب المنتصرين، حول مباريات “إنفيكتس” وهي حدث رياضي دولي شارك الأمير هاري في إطلاقه سنوياً منذ 2014 ليضيف الأمل للمصابين والجرحى من الجنود والمحاربين القدامى من خلال انخراطهم بمباريات وألعاب رياضية متنوعة.

وقال الأمير هاري في بيان: “منذ انطلاق أول ألعاب إنفيكتس في عام 2014، علمنا أن كل منافس سيساهم بطريقته الاستثنائية في فسيفساء من المرونة والتصميم والعزم”.

وتابع: “ستمنح هذه السلسلة في العام المقبل لمحة إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم عن القصص المؤثرة والراقية لهؤلاء المنافسين في مسيرتهم إلى هولندا”.

وختم: “أنا متحمس جداً للرحلة المقبلة وفخور جداً بمجتمع الإنفيكتس الذي يلهمنا دائماً”.