بالفيديو – هيا الشعيبي تحتفل بميلاد ابنتها وتتلقّى هدية ثمينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بميلاد ابنتها سكينة في أجواء عائلية مميّزة ضمّت أقاربها وبعض أصدقائها بسبب الإجراءات المفروضة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرصت هيا على مشاركة متابعيها على “سناب شات” بمقاطع فيديو من الحفل، فنقلت الأجواء اللطيفة بما فيها طاولة الحلوى والطعام التي جهّزتها للمناسبة والزينة التي غلب عليها اللون الزهري من خلال مجموعة كبيرة من البالونات الملوّنة. كذلك استعرضت هدية أختها لابنتها وهي عبارة عن سلسلة قيّمة من الألماس يتوسّطها كف وخرزة زرقاء. كما قدّمت شقيقتها قلادة مشابهة لابنتها الثانية فاطمة.

أيضاً لفتت شقيقة هيا الأنظار بسُمرتها وجمالها، وانقسمت تعليقات المتابعين بين من رأى أن هناك شبهاً كبيراً بين الأختين، ومن اعتبر أنها تفوقها جمالاً وجاذبية.