مي كساب تستبق الانتقادات على وزنها الزائد بتعليق جريء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بطريقة عفوية بسيطة، استبقت النجمة مي كساب الانتقادات والتعليقات القاسية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها الزائد بتعليق صريح على صورتها.

وأعادت النجمة المصرية نشر صورة تجمعها بزوجها المغني اوكا عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” وبدت فيها بوزنها الزائد التي لم تتمكن من التخلص منه منذ ولادة طفلها الثالث نوح.

واستبقت مي تعليقات التنمر والانتقادات قائلة: “ملحوظة، أنا مش حامل.. وحأخس حاضر.. شكرا لحبكم”.

وكانت المغنية المصرية احتفلت بميلاد زوجها من خلال صورة لطيفة تجمعها به، وأعربت عن حبها الكبير له وعلقت قائلة: ” كل سنة وأنت أغلى غالي فى دنيتي ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك، بحبك حب كبير قوى قوى يا جنرال يا حبيبي.. عيد ميلاد الجنرال”.