بالصور – هكذا أعلن ​مراد يلدريم إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وجه الممثل التركي ​مراد يلدريم​ رسالة للجمهور بعد إعلان إصابته كورونا​ وطمأن الجميع على انه بخير.

وشارك متابعيه عبر خاصية الستوريز على انستغرام رسالة كتب فيها: “نعم أصبت بكورونا، انا في يومي الخامس وأشعر نفسي بخير، وسأكون بحال أفضل”.

وتابع: “أدعوا لكل العالم ليتخلص من هذا المرض، اعتنوا بأنفسكم” .

وأفادت الصحف التركية أن النجم التركي يلتزم بالحجر المنزلي والعزل التام ريثما ينتهي من الفترة التي يقررها الأطباء لحين يكرر المسحة وتكون سلبية.

على صعيد آخر، افادت وسائل اعلام تركية ان كواليس تصوير مسلسل “رامو” للنجم التركي المعروف في الوطن العربي بشخصية “أمير” في مسلسل “عاصي” شهدت حالة من القلق والتوتر، اذ افادت مصادر موثوقة ان الممثلة التركية إسراء بيلجيتش اصبحت تفتعل العديد من المشاكل، وقد تم ايقاف المسلسل مرتين بسببها، الا انها كشفت على صفحتها الخاصة انها ستستمر بتصوير العمل.