ياسين أحمد السقا: شتموني بأبي وأمي بسبب دوري في “الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عبّر الفنان الشاب ياسين السقا، عن استيائه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التنمّر عليه بسبب دفاعه عن مسلسل “الملك” الذي يشارك في بطولته.

وقال ياسين السقا عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه على “إنستغرام”: “أنا في آخر 3 حاجات نشرتها، تعرضت لتنمر شديد جدًا، أنا متعود على ده وعمري ما برد على شخص معين، وعمري ما هرد على أي شخص ومش هدي له الأهمية إني أرد عليه، اللي يعمل كده ده شخص حقود وربنا يسامحه”. وتابع: “أنا عايز أقول إن الشعب للأسف بقى فيه من ده كتير، مش عيب أنك تقول رأيك، العيب أنك تشتم وتهين ناس بتتعب في شغلها، أنا آخر 3 أيام اتشتمت بأمي وأبويا وللأسف جدي الله يرحمه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهدي كل مريض، زي ما قولت ربنا مش هيضيع مجهودنا، مسلسل الملك، إن شاء الله”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت في بيان لها وقف مسلسل “الملك” وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتّب على ذلك عدم عرض المسلسل في رمضان المقبل.

يُذكر أنه منذ طرح إعلان مسلسل “الملك” وهو يتعرّض للعديد من الانتقادات بسبب ملابس الأبطال والديكور، الذي أرجع البعض وجود أخطاء فيه.

المسلسل قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، يشارك في بطولته: عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد علاء، باسل الزارو وشريف سلامة.