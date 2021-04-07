حلا الترك تردّ للمرة الأولى على اتّهامها برفع قضية على والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال النجمة البحرينية حلا الترك تلتزم الصمت في القضية التي أثارتها والدتها منى السابر عبر السوشيال ميديا، والتي ادّعت فيها أن ابنتها تقدّمت بدعوى قضائية تطالبها بدفع مبلغ من المال، وهذا ما نفاه محامي حلا، مشدداً على أنها قاصر وسنّها لا تسمح لها بممارسة حق التقاضي، وبالتالي فهي لم ترفع أي دعوى على والدتها.

وفي أول تصريح لها بعد قرار المحكمة إمهال والدتها شهراً لتأمين المبلغ المطلوب دفعه وإنقاذ نفسها من السجن، قالت حلا في اتصال هاتفي مع الإعلامي صبحي العطري ضمن برنامج mbctrending: “أنا مؤمنة انه المستقبل سيكون أفضل لي ولكل أحبتي وأنا حالياً أركز على دراستي الجامعية كأولية وبأنها في صدد التحضير لأعمال فنية جديدة وستطلقها قريباً”. وأضافت: “اخترت الصمت ولن أغيّر رأيّ وارفض الحديث عن أموري العائلية على العلن وعبر السوشيال ميديا”، لافتة إلى أنها “أحبّ أمي وأقدرها وعلاقتي بها مستمرة ولا يمكن أن تنقطع”.

ولفتت إلى أن “عائلتها تأتي دائماً في المرتبة الأولى، والأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بينها وبين والديها، والخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات بين الزوجين مكانها في المحاكم ولا يمكنها التدخّل بهذه المشاكل لأنها قاصر”.

وحثّت حلا الناس في رسالة أخيرة على المحبّة وقول الحق وعدم إصدار حكم بدون سماع رأي جميع الأطفال، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، موضحةً أن “التنمّر يؤثر بقسوة في النفسية”.