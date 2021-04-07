إصابة أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب من قابلوه خلال الأيام الماضية بالعناية بأنفسهم.

بهاء كشف عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حالته، وكتب: "أنا إيجابي كورونا، لأولئك الذين قابلوني في الأيام القليلة الماضية، اعتن بنفسك، أنا إيجابي كورونا".

فريق شارموفرز أصدر مؤخرا كليب أغنية بعنوان"حزينة"، وهي الأولى بعد ألبوم "انفصام"، الذي ضم 9 أغنيات، منها "رقصت"، و"دنيا"، و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي.

وكذلك أغاني "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" التي تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضى.