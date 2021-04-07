"في الجيم".. أول تعليق من حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر مغني المهرجانات حسن شاكوش، لأول مرة في "الجيم"، بعد قرار نيابة مدينة نصر، بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصًا آخرين لباكر، في واقعة افتتاحه كافيه غير مصرح بتشغيله.

وقال شاكوش، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "حبايب قلبي أخواتي، أنا قلب الجيم وبطمنكم، بقولكم أنا الحمد لله كويس، وبشكل كل الناس وكل أخواتي اللي سألوا عليّا، وبتأسفلكم عشان مكنتش عارف أرد، وقدر الله وما شاء فعل، والحمد لله كله تمام وأنا بخير، إن شاء الله كل الجاي حلو، حسن شاكوش بيحبكم".

وانتهت نيابة مدينة نصر، من التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهامه بافتتاح كافيه في مدينة نصر بدون ترخيص.

وحققت النيابة في الواقعة مع شاكوش وآخرين لمدة 12 ساعة متواصلة في اتهامه بافتتاح كافيه في مدينة نصر دون استيفاء شروط التشغيل.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.