"اتشتمت بأمي وأبويا وجدي".. ياسين السقا يتعرض للتنمر بسبب دفاعه عن "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان الشاب ياسين أحمد السقا، إنه تعرض للتنمر خلال الأيام الماضية بسبب دفاعه عن مسلسل "الملك" بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقفه وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه في رمضان القادم.

وكتب "ياسين" عبر "ستوري إنستجرام": "أنا في آخر 3 حاجات نشرتها، تعرضت لتنمر شديد جدا، أنا متعود على ده وعمري ما برد على شخص معين، وعمري ما هرد على أي شخص ومش هديله الأهمية إني أرد عليه، اللي يعمل كده ده شخص حقود وربنا يسامحه".

أضاف: "أنا عايز أقول إن الشعب للأسف بقى فيه من ده كتير، مش عيب أنك تقول رأيك، العيب أنك تشتم وتهين ناس بتتعب في شغلها، أنا آخر 3 أيام اتشتمت بأمي وأبويا وللأسف جدي الله يرحمه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهدي كل مريض، زي ما قولت ربنا مش هيضيع مجهودنا، مسلسل الملك، إن شاء الله".

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.