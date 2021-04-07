ناهد شريف.. قصة وفاء كمال الشناوي ورحيلها بالسرطان في عز شبابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ناهد شريف، والتي رحلت عن عالمنا في 7 أبريل من عام 1981، عن عمر يناهز 39عاما.

ناهد شريف تعتبر واحدة من أشهر فنانات الإغراء في جيلها، حيث جسدت الكثير من الأدوار المثيرة في معظم أفلامها، وعملت مع كبار النجوم، وحققت شهرة عالية في ذاك الوقت.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات ناهد شريف:

نشأتها

ولدت سميحة زكي النيال - اسمها الحقيقي- في يناير عام 1942، عانت منذ طفولتها كثيرا، فمع رحيل الأم اختفت الفرحة والابتسامة، وحل بدلا عنها إلى جانب شعور اليتم، حزم وصرامة والدها ضابط الشرطة، الذي كان يخشى على فتاته الصغيرة، فمنع خروجها من المنزل، إلا انه غمرها بحبه فشعرت بطيبته وحبه لها، لكنه رحل هو الآخر، لتعاني مرارة اليتم والحرمان بفقدان الأم والأب، وعمرها لم يتجاوز بعد 14 سنة.

زوجة ثانية

تزوجت الفنانة ناهد شريف، من الفنان كمال الشناوي، بعد أن جمعتهما قصة حب، وارتضت "ناهد" بسبب هذا الحب، أن تكون زوجة ثانية، وليس هذا فحسب بل أنها وافقت على أن يكون الزواج سري، وبالفعل استمر زواجهما 6 سنوات، دون أن يعلن "الشناوي" عن هذه الزيجة، حتى خيرته ناهد شريف بين أن يعلن زواجهما، أو ينفصلا، وبالفعل تم الانفصال بينهما، على الرغم من قصة الحب التي تربطهما، وهو ما عرضها لأزمة نفسية كبيرة، سافرت بعدها للعاصمة اللبنانية بيروت.

ظهور ابنتها لينا جيرجيان

في 9 أبريل عام 2019، وفي أول ظهور لها، حرصت اللبنانية لينا جيرجيان، على إحياء ذكرى والدتها الراحلة الفنانة ناهد شريف، التي رحلت عن عالمنا في 7 أبريل 1981.

"لينا" أو "باتريسيا" أو كما كانت تناديها والدتها "باتي" ظهرت برفقة الناقدة ماجدة خير الله، حيث نشرت الأخيرة صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قائلة: "بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لوفاة الفنانة ناهد شريف، حرصت ابنتها الوحيدة (باتي) أن تزور القاهرة لإحياء ذكراها مع مجموعة من زملائها وأصدقائها".

وتابعت: "باتي عاشت حياتها منذ وفاة والدتها بين القاهرة وبيروت ولندن، وهي تعمل في مجال الرخام وهو مجال بعيد تماما عن الفن".

ولعل هذا هو الظهور الأول لباتريسيا، التي لم ترث أي أموال عن والدتها نظرا لاختلاف ديانتهما، فقد كانت الفنانة الراحلة مسلمة، بينما تدين ابنتها بالمسيحية.

زوج مسيحي

على الرغم من أنها امرأة مسلمة، إلا أن هذا لم يمنعها من الزواج مدنيا من اللبناني إدوارد جيرجيان، والذي يدين بالمسيحية، وأنجبت منه ابنتها "لينا"، والتي أرادت منذ عدة أعوام أن تحصل على ميراث أمها الراحلة، ولكن القضاء حكم أنها لا ترث منها.

زواج سري

أعجب المخرج حسين حلمي المهندس بناهد، وعرض عليها الزواج، ورغم فارق السن قبلت ناهد، أملا في أن تحقق هذه الزيجة حلمها في الشهرة والنجومية، واستمر التعاون بينهما حتى اسند لها دور البطولة في فيلم ''عاصفة من الحب'' أمام الفنان صلاح ذو الفقار، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

مرض السرطان

أصيبت الفنانة الراحلة بمرض سرطان الغدد، وهو ما دفعها للسفر لسويسرا لعمل جراحة، وبالفعل نجحت في تجاوز الأزمة، إلا أن المرض داهمها مرة أخرى، وفي هذا الوقت تخلى عنها زوجها اللبناني، والذي استولى على أموالها، وتركها وحيدة حتى دون أن يرافقها في هذه المحنة.

وعلى الرغم من طلاقها من الفنان كمال الشناوي، إلا أنها طلبت منه مساعدتها في السفر لأنها لا تملك أي أموال، وفي خلال 48 ساعة جهز الفنان الراحل كل أوراقها.

وسافرت "ناهد" لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن، وقد عانت وقتها من مرض سرطان الثدي، إلا أنها عادت بعد أن هزمها المرض، وظلت في المستشفى لأيام، حتى خرجت واستقرت في بيت شقيقتها لترحل عن عالمنا وهي لم تتجاوز الأربعين عاما.