انطلاق الدورة الـ11 من مهرجان مالمو السينمائي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ايلاف من مالمو: انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 11 من الشهر الجاري.

بدأت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان مالمو للسينما العربية، بعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد في حفل الافتتاح .

ويعرض المهرجان ضمن برنامج عروض خاصة ثمانية أفلام قصيرة منها «حار جاف صيفا» إخراج شريف البنداري «ماتعلاش عن الحاجب» اخراج تامر العشري «هذه ليلتي» ليوسف نعمان «أسبوع ويومين» لمروة زين «النحت في الزمن» ليوسف ناصر «شوكة وسكينة» لآدم عبدالغفار «حبيب» لشادي فؤاد «آمن جدًا» لنوران شريف.

حد الطار منافساً في مسابقة الأفلام الطويلة

تشهد قائمة مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية عدد من الأفلام الهامة ومنها فيلم 200 متر إخراج أمين نايفة ومن إنتاج مشترك بين فلسطين، السويد، إيطاليا، الأردن وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول حياة زوجين تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير خلال الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.

بينما يشارك فيلم جزائرهم إخراج لينا سويلم ومن إنتاج مشترك بين فرنسا، الجزائر، سويسرا، ويتناول الفيلم قرار جد وجدة الفتاة لينا، الجزائريان وهما عايشة ومبروك الانفصال عن بعضهما بعد زواج دام 62 عامًا، وبناءً على ذلك، تقرر الحفيدة (لينا) استغلال الفرصة لرصد رحلتهما الطويلة في فرنسا وانعطافات حياتهما في المنفى، حيث هاجر الزوجان سويًا من الجزائر في خمسينات القرن المنصرم إلى بلدة تيير، واختبرا الحياة الخاصة بالعمال الجزائريين في فرنسا.

ومن مصر يشارك فيلم حظر تجول إخراج أمير رمسيس و تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة قتل، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ومن فلسطين يشارك فيلم غزة مون آمور وهو إنتاج مشترك بين فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال من إخراج طرزان وعرب ناصر، وهما شقيقان توأم، من بطولة سليم ضو، هيام عباس، مايسة عبد الهادي، منال عوض، مجد عيد وحمادة عطالله، وتم تنفيذ الفيلم بتمويل فلسطيني- فرنسي- ألماني- برتغالي- مشترك. وعرض فيلم "غزة مون أمور" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام في قسم الآفاق ، وتم عرضه في تورنتو ، حيث فاز بجائزة NETPAC.

ويشارك أيضا فيلم حد الطار من إخراج عبد العزيز الشلاحي ومن إنتاج السعودية وهو الفيلم الذي فاز بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات . الفيلم حقق نجاحا جماهيرا كبيرا في صالات السينما السعودية وحاز على ثناء نقدي عربي كبير

ومن المغرب يشارك فيلم خريف التفاح إخراج محمد مفتكر، وتدور أحداثه فى قرية مغربية فى الجبال، حيث تنمو أشجار التفاح فى ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التى يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.

كما تشارك أيضا أفلام تحت السماوات والأرض من إخراج روي عريضة وفي زاوية أمي إخراج أسماء المدير وفيلم "المدسطنطي" من إخراج حمزة عوني ومن إنتاج مشترك بين فرنسا، تونس ونحن من هناك من إخراج وسام طانيوس ومن إنتاج لبنان والهربة من إخراج غازي الزغبيني ومن إنتاج تونس

فاطمة البنوي مشاركة في لجان التحكيم

استعان مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد بالممثلة السعودية فاطمة البنوي، لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بالـمهرجان .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بجانب فاطمة البنوي، كلاً من السيناريست تامر حبيب، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي.

الجدير بالذكر أن مهرجان مالمو يستهدف عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً الآلاف من صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.