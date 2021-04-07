شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لناهد شريف فى سن 16 سنة مع بداية مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 40 عاما على رحيل الفنانة ناهد شريف التى غادرت عالمنا بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان فى مثل هذا اليوم الموافق 7 إبريل عام 1981.

اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال وولدت عام 1942، وعرفت طريق الفن من خلال صديقتها الفنانة زبيدة ثروت، وكان أول أعمالها الفنية عندما شاركت عام 1958 في فيلم حبيب حياتي، أما أول دور بطولة لها فكان فى فيلم أنا وبناتي عام 1961.

تعرفت على مكتشفها المخرج حسين حلمى المهندس وتزوجت منه رغم فارق السن بينهما، وبدأت رحلة نجوميتها وتألقها وخاصة فى أدوار الإغراء ، وكان من أفلامها: (عندما يسقط الجسد، الولد الغبي، رجب فوق صفيح ساخن، أحلى أيام العمر، سأكتب اسمك على الرمال)، كما عملت لعدة سنوات في السينما اللبنانية، و أثارت بعض أفلامها الكثير من الجدل.



ناهد شريف على غلاف مجلة الكواكب عام 1958

وبعد طلاقها من حسين حلمى المهندس تزوجت ناهد شريف من الفنان كمال الشناوي ، وبعده تزوجت مدنيًا من الفنان اللبناني إدوار جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما الوحيدة لينا.

وعانت ناهد شريف فى حياتها كثيراً ، حيث عانت من اليتم وفقدت والديها فى سن مبكر ، وبعد تألقها عانت من المرض لفترة قبل وفاتها فى عز شبابها قبل أن تكمل 40 عاما في 7 إبريل عام 1981 بعد صراع مع مرض سرطان الثدي ، لترحل تاركة ابنتها الوحيدة فى سن 4 سنوات.

وفى ذكرى وفاتها نعرض صورة نادرة للفنانة الراحلة ناهد شريف وهى فى سن 16 عاما نشرت على غلاف عدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 2 سبتمبر عام 1958 أهداه لنا المؤرخ الفنى نعيم المامون.