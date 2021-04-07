شكرا لقرائتكم خبر عن ريج جان يشعر بالرضا وسط تكهنات تشير أنه جيمس بوند القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط تساؤلات حول الفنان القادم الذى يقوم بدور جيمس بوند، واجه الممثل العالمي الشاب ريج جان بادج تكهنات متزايدة بأنه سيكون جيمس بوند التالي منذ ظهوره المسلسل البريطاني Bridgerton، وحسب الديلي ميل قد اعترف ريج بأنه "يشعر بالثناء والسعادة لأنه بين مجموعة من النجوم البريطانيين الذين قد يتم اختيارهم لهذا الدور الأيقوني.



الممثل الشاب ريج جان



ريج جان

وقال ريج جان بادج لصحيفة The Mirror: ". أعتقد أنه إذا كنت بريطانيًا وفعلت أي شيء ملحوظ، ولفت نظر الآخرون ، فسيبدأ الناس في الحديث عن ذلك"، وأضاف " أعتقد أن هذا طبيعي إلى حد ما وأنا سعيد لوجودي في فئة البريطانيين التي لاحظها الناس، ومع ذلك ، قال ريج إنه شعر بالذهول من فكرة وضع أي خطط في هذه اللحظة.



دانيال جريك

ومسلسل Bridgerton يدور حولDaphne Bridgerton ، وهي كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، وبالتالي تأمل Daphne بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي، وتبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ شقيقها الأكبر في استبعاد المتقدمين من الزواج منها.

ويقوم ببطولة مسلسل Bridgerton كل من فيبي دينيفور، أدجوا أندوه، جوناثان بيلي، روبي باركر، جايسون بارنيت، سابرينا بارتليت، جوانا بوبين، هارييت كينز، بيسي كارتر، نيكولا كوجلان، كاثرين دريسديل.